Росії вдалося просунутися у двох областях: в DeepState розкрили деталі

Зокрема, росіяни мали успіхи в напрямку Словʼянська та Краматорська.

Російські окупанти просунулися в Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляють аналітики DeepState.

За їхніми даними, ворог, зокрема, мав успіхи у Вовчанську. Згідно з мапою, окупантам вдалося взяти під контроль територію вздовж річки Вовча на сході міста.

Крім того, російські загарбники проснулуся на Донеччині – неподалік Дронівки та Пазено. Обидва населені пункти розташовані на шляху окупантів до Словʼянсько-Краматорської агломерації.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ вдалося взяти майже під повний контроль місто Мирноград. За даними "Української правди", росіяни вже розгорнули там комендатуру, артилерію та свої штаби. За даними співрозмовника, задача Сил оборони наразі – не випустити ворога з міста.

Тим часом Sky News пише, що росіяни наразі сфокусувалися на захопленні Словʼянська та Краматорська на Донеччині. Видання відзначає, що в разі успіху окупантів, це призведе до краху всього східного фронту для України.

Також командир 1 ОШП Дмитро Філатов зазначав, що малоймовірно, що росіяни підуть на Запоріжжя, оскільки на даний час у них немає ресурсів для того, щоб почати битву за велике урбанізоване місто. Натомість вони спочатку просуватимуться на Оріхів.

