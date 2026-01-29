Видає звук, схожий на відкорковування шампанського: на Одещині спіймали цікавого птаха

Зараз у заповіднику "Тузлівські лимани" зимує декілька сотень таких птахів.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині спіймали для досліджень та відпустили у дику природу лиску звичайну – водоплавного птаха, самець якої видає звук, що нагадує відкорковування пляшки шампанського.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відповідне відео.

"Зима – сувора пора року для птахів. Серед багатьох водоплавних птахів у національному природному парку "Тузлівські лимани" зимує і лиска звичайна (Fulica atra). Коли морозно, їх легко ловити на приманку для наукових досліджень", - розповів науковець.

За його словами, кількох птахів спіймали, зняли відповідну інформацію, окільцювали й відпустили в дику природу.

Як додав дослідник, зараз в нацпарку їх зимує декілька сотень осіб, але були роки, коли орнітологи на Тузлівських лиманах нараховували тисячні зграї.

Лиска звичайна: що про неї відомо

Лиска звичайна (Fulica atra) – невеликий водоплавний птах родини пастушкових. Поширений в Європі, Азії, Австралії, Новій Зеландії та деяких районах Північної Африки. Має чорно-сирецеве тіло, блискучу чорну голову та білий дзьоб з білим лобовим щитком. В Україні гніздовий, перелітний, зимуючий птах. Має довжину 36-38 см і розмах крил 70-80 см. Вага самців становить близько 890 г, а самок –750 г.

Певною прикметою лиски є білий дзьоб і біла шкіряста бляшка на лобі. Більшість часу цей птах проводить на воді, чим відрізняється від інших пастушкових. Самця можна відрізнити від самки тільки за характерними глухуватим криком. Він видає коротке і беззвучне "тсск", що нагадує звук відкорковування пляшки шампанського. Зате голосиста самка дає про себе знати скрипучим "к'ю".

Шакали у нацпарку "Тузлівські лимани"

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" нещодавно до фотопастки потрапив шакал. На кадрах зафіксовано, як тварина серед білого дня озирається на узбережжі на всі боки і щось (або когось) уважно виглядає. Звичайний шакал є дуже обережною твариною. Живиться мишоподібними гризунами. Як справжній санітар природних екосистем, шукає на березі викинуті морем поживні рештки тварин. Під час полювання конкурує з іншими хижаками нацпарку – борсуками, лисицями, єнотоподібними собаками.

