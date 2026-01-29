Скиглять та нявчать: фахівці розповіли, як проходить шлюбний період у лисиць (відео)

У боротьбі за "даму" самці стають агресивнішими, активно мітять територію й відганяють конкурентів.

Зараз у лисиць, зокрема тих, що проживають у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, триває шлюбний період, тому варто триматися від них якомога подалі. Про це та інші особливості лисиць під час гону розповіли фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Період із грудня по березень – це час гону у лисиць. Тварини стають надзвичайно гучними: гавкіт, нявкання, скиглення – усе це способи привабити партнера та заявити про свої права на територію. Гон супроводжується активною взаємодією між парою: переслідуванням, іграми, своєрідною "боротьбою", - зазначають дослідники.

Вони додають, що самець може приносити самиці їжу – це важливий елемент залицяння та формування пари. У боротьбі за "даму" самці стають агресивнішими, активно мітять територію й відганяють конкурентів.

За інформацією дослідників, лисиці часто демонструють нерозбірливі стосунки з кількома партнерами. Проте, щойно самець і самка починають залицяння, вони згуртовуються – кілька тижнів полюють разом і зрештою знаходять спільне лігво.

У цей період лисиці активно облаштовують нори, адже навесні там з’являться лисенята, які потребуватимуть повного захисту. Вагітність у цих хижаків триває близько 52 днів, приплід рудої лисиці зазвичай налічує від чотирьох до дев’яти малят.

"Важливо пам’ятати: якщо ви зустріли лисицю під час гону, слід поводитися обережно та уникати наближення. У цей період тварини можуть бути непередбачуваними й агресивними, захищаючи свою територію та майбутнє потомство", - наголошують фахівці.

На відео, оприлюднене дослідниками, можна побачити лисиць, які щось винюхують у снігу. Також чути, які незвичні звуки вони видають.

Фауна Чорнобильського заповідника

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували у засніжених хащах різних тварин – це лосі, коні Пржевальського, лисиці, вовки, олені.

Як зазначають фахівці установи, присутність тварин – найкраще підтвердження того, що заповідник живе та відновлюється.

Вас також можуть зацікавити новини: