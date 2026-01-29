Чи може війна в Україні закінчитися в 2026 році: WSJ назвало 3 реальних сценарії

Найбільш імовірним є сценарій продовження війни, але наростаюча напруга цього року може послабити позиції Києва або Москви.

Бачення США щодо припинення війни Росії в Україні передбачає, що Україна відмовляється від Донбасу, який понад десять років є наріжним каменем її оборони. Натомість Києву обіцяють західні гарантії безпеки від можливого майбутнього вторгнення. Однак поки що жодна зі сторін не налаштована на швидке укладення угоди. Видання The Wall Street Journal описує три можливі сценарії війни, при цьому вважає, що її завершення до кінця 2026 року вкрай малоймовірне.

Сценарій 1. Продовження боротьби, продовження переговорів

Найбільш ймовірний сценарій – п'ятий рік виснажливої війни на виснаження, в той час як переговори будуть ходити по колу.

"Основна проблема в тому, що Путін відмовляється розглядати будь-що, крім своїх максималістських цілей", – сказав Дуг Лют, колишній посол США в НАТО. "Це стосується не тільки території, але і, в ширшому сенсі, бажання домінувати над Україною. А Україна просто відмовляється бути підлеглою".

Відео дня

При цьому, хоча Кремль, як і раніше, впевнений, що українська армія зламається раніше, ніж російська економіка, проте Україна ще далека від краху:

"Але обидві сторони також побоюються, що США можуть нашкодити їм, якщо Трамп розлютиться через безвихідну ситуацію. Україні, як і раніше, потрібна американська розвідка та інша підтримка. Росія вразлива до більш жорстких санкцій. Таким чином, кожна сторона прагне показати Трампу, що вона діє конструктивно, і що в продовженні війни винен ворог".

Сценарій 2. Україна здається першою

Це не обов'язково означає, що безвихідна ситуація збережеться, зазначає видання.

Для України найбільший ризик полягає в тому, що її армія в кінцевому підсумку вичерпається. Військові компенсують нестачу піхоти, постійно вдосконалюючи свої можливості в області безпілотників. Але Росія нещодавно наздогнала їх у цій битві.

При цьому військові експерти не очікують, що цього року зміниться характер боїв на виснаження. Майже безперервний наступ Росії на Донбасі з кінця 2023 року став одним з найповільніших і найдорожчих у військовій історії. Велика кількість безпілотників у небі зробила великомасштабні маневри практично неможливими.

Однак нестача резервів військ в Україні означала, що зміцнення її східної частини в минулому році відбулося за рахунок поступового просування Росії на південь, в тому числі в Дніпровську і Запорізьку області, і "українська армія поступово стає схожою на занадто коротке простирадло, що залишає незахищеними або шию, або ноги", зазначається в статті:

"Якщо сили України вичерпаються, їй, можливо, доведеться прийняти угоду, яка буде важко переносимою, але кращою за альтернативу. Це може включати в себе задоволення територіальних вимог Москви, обмеження чисельності українських збройних сил і відновлення російського впливу на життя в країні з лише слабкими гарантіями безпеки з боку США".

Сценарій 3. Росія втомлюється

Російська економіка стагнує, багато невійськових галузей скорочуються, а високі процентні ставки завдають шкоди. Слабкі ціни на нафту, українські удари дальньої дії по нафтопереробних заводах і дії США та Європи проти російського тіньового флоту танкерів чинять тиск на енергетичний сектор, від якого залежать доходи Кремля.

Поки що мало ознак того, що Путін стурбований негативною реакцією з боку еліт або російського суспільства. Проте, Росія не може продовжувати війну нескінченно. Посилення санкцій і заходів щодо їх дотримання може скоротити цей термін:

"Якщо Росія або обидві сторони вважатимуть, що вони не можуть продовжувати війну довго, то переговори можуть перетворитися на більш серйозний пошук угоди, мінімально прийнятної для України і Росії".

Однак більшість українців не вважають, що Росія досягла цієї стадії, тому що Путін робить ставку на свою перемогу, зазначає WSJ.

Мирні переговори

Як пише Politico, Москва і Київ залишаються в глухому куті через ключові розбіжності, що визначають хід конфлікту з самого його початку. Головними каменями спотикання залишаються питання територій, гарантії безпеки і припинення вогню.

При цьому, згідно зі звітом американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), сукупні втрати Росії та України з лютого 2022 року наближаються до рубежу в 2 мільйони осіб тільки серед військових.

Вас також можуть зацікавити новини: