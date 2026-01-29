Готував атаку на дрони 'Sea Baby' та 'Magura': у ВМС затримали російського 'крота'

Фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи.

У Військово-морських силах ЗСУ затримано російського "крота", який готував атаку РФ на морські дрони "Sea Baby" та "Magura". Як повідомляє пресслужба СБУ, військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських Сил ЗСУ зірвала повітряний удар РФ по українських підрозділах, що займаються морськими дронами.

"За результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором", - пояснює українська спецслужба.

За даними слідства, фігурант мав передати своєму "контакту" геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами та координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху.

Відео дня

Серед головних "цілей" ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura".

У спецслужбі запевняють, що спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки РФ. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні активності розвідки ворога.

Встановлено, що затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну із таких знайомих ворог використав як "зв’язкову" для отримання закритих відомостей про українських оборонців.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі "знайомою".

Інформатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Російські пособники

Як писав УНІАН, СБУ затримала російську агентку, яка наводила балістику на київські ТЕЦ та шпигувала за Силами оборони України. Серед основних завдань зрадниці були пошук та передача фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких росіяни готували нову серію ракетно-дронових ударів.

Фігурантка справи - жителька Рівненської області, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Її відправили до Київської області, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала технічний стан об’єктів після ворожих атак.

Вас також можуть зацікавити новини: