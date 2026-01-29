Російські переговорники в Абу-Дабі не вповноважені серйозно говорити про мир, – Каллас

В Євросоюзі відзначають, що треба посилювати тиск на Росію, аби вона йшла на поступки у переговорному процесі.

Делегація російської сторони на переговорах, які відбувається в Абу-Дабі, не має відповідного мандату для ухвалення рішень щодо встановлення миру. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ сказала висока представниця ЄС Кая Каллас.

"Ми говоритимемо про Україну. Звісно, ми слідкуємо за перемовинами в Абу-Дабі. Але з російської сторони присутній лише військовий персонал, у якого немає повноважень погоджуватись з чимось. Це означає, що вони не є серйозними щодо миру", - наголосила Каллас.

Водночас, топ-дипломатка ЄС зауважила, що російські війська завдають ударів по українцях з намаганням "заморозити" їх, і змусити здатися.

За словами Каллас, обговорюється енергетична підтримка, яка надається Україні. "Це дуже важка зима і українці дійсно страждають. Там насувається гуманітарна катастрофа", - наголосила Каллас.

Вона зазначила, що російська сторона наразі лише вдає, що веде переговори, бо російські атаки проти цивільного населення України посилюються.

Нові санкції проти Росії

Каллас відзначила, що Росію збираються внести до чорного списку країн, що займаються відмиванням грошей. "Бо вони використовують кошти на фінансування війни. Будь-які засоби чинення тиску на Росію для проведення реальних переговорів, це добре, і ми рухаємося у цьому напрямку", - відзначила Каллас.

Безпекові гарантії для України

У Каллас запитали, чи вірить вона у те, що Сполучені Штати можуть надати Україні безпекові гарантії лише у випадку територіальних поступок.

"Мене турбує те, що ми бачили багато поступок з української сторони. Але це розмиває картину, оскільки Україна не є тою країною, яка здійснює агресію. Це Росія здійснює її. Тож, ми повинні чинити більший тиск на Росію для того, аби ми побачили поступки з російської сторони", - підкреслила Каллас.

При цьому, вона вважає дуже важливим той факт, що Україна отримає "відчутні" гарантії безпеки. Обговорюється, що можуть зробити європейці, але, на її переконання, амеркианці мають бути частиною цього процесу.

"Якщо українці роблять дуже важкі поступки, тоді вони роблять це для того, щоби здобути мир для решти України", - додала вона.

За її словами, треба досягти такого миру, який гарантуватиме, що Росія знову не нападе.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, 23-24 січня в Абу-Дабі відбулася зустріч української, американської і російської делегацій. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, обговорення були конструктивними і зосереджувались на можливих параметрах закінчення війни. Він додав, що в США мають усвідомлення щодо необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки.

Водночас, територіальні питання залишаються невирішеними, зокрема, стосовно Донбасу. Це було ключовою темою зустрічі в Абу-Дабі.

За словами державного секретар США Марко Рубіо, вже досягнуто загальної згоди щодо безпекових гарантій для України.

Водночас, західні медіа повідомляли, що США висунули умову для України, що передача Донбасу Росії має стати тим фактором, який дозволить надати Україні гарантії безпеки.

