Банки не мають права нав'язувати своїм позичальникам страхові компанії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) попередив банки про відповідальність за «нав`язування» своїм позичальникам страхових компаній.

Як сказано в прес-релізі АМКУ, переданому УНІАН, листа відповідного змісту було направлено головою комітету Олексієм КОСТУСЄВИМ на адресу керівників «Райффайзен Банку Аваль», «ОТП Банку», «Укрсиббанку», «ПриватБанку» й «Укрсоцбанку».

«Вважаю за необхідне попередити, що в разі надходження в АМКУ бодай однієї письмової скарги, яка свідчитиме про продовження практики нав`язування споживачам певних страхових компаній, - проти цього банку буде порушено справу», - йдеться в листі О.КОСТУСЄВА. При цьому нагадується, що за результатами розгляду АМКУ справи про порушення конкурентного законодавства банки можуть бути оштрафовані на суму до 10% річного доходу.

Як повідомлялося, 29 квітня ц.р. АМКУ рекомендував "ПриватБанку", "Райффайзен Банку Аваль", "Укрсоцбанку", «ОТП Банку» і «Укрсиббанку» проводити прозорий відбір компаній, які страхуватимуть позичальників під час укладення кредитних договорів.