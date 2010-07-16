На Донеччині розкрито 132 злочини, скоєні іноземцями

У Донецькій області в I півріччі 2010 року міліція розкрила 132 злочини, скоєні іноземними громадянами.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, серед розкритих злочинів, скоєних іноземцями, - 4 вбивства, 56 крадіжок, розбоїв і грабежів, є 1 факт торгівлі людьми, 10 фактів шахрайства, кілька фактів незаконного обігу вогнепальної зброї, 18 злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків тощо.

За інформацією МВС, сьогодні відзначається зростання кількості незаконних мігрантів і правопорушників із Кавказького регіону і Середньої Азії. Про це свідчить аналіз міграційної ситуації у регіоні. Перебування даної категорії іноземців на території Донецької області взято міліцією на контроль.

За словами старшого оперуповноваженого відділу боротьби з груповою і етнічною злочинністю Управління карного розшуку ГУ МВС України в Донецькій області Ольги КУДІНОВОЇ, сьогодні в регіоні проживає близько 35 тисяч іноземців і осіб без громадянства, і за 6 місяців 2010 року стосовно цих осіб скоєно 43 злочини. «Ці злочини - переважно крадіжки. Є факти хуліганства і шахрайства, але, на щастя, жодного вбивства чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень», - повідомила О.КУДІНОВА.

За її словами, міліція ретельно вивчила обставини цих злочинів, намагаючись знайти у діях зловмисників расові мотиви. «Було встановлено, що всі злочини проти іноземців скоєні виключно з корисних або хуліганських міркувань», - зазначила старший оперуповноважений, додавши, що в більшості випадків злочинці не знали, що чинять протиправні дії стосовно іноземців. «Іншими словами, злочинів на ґрунті міжетнічної та расової нетерпимості, а також випадків ксенофобії в області не зареєстровано», - підсумувала вона.