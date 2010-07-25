Івано-Франківськ відзначає 600-річчя Грюнвальдської битви

Сьогодні в місті Івано-Франківську урочисто відзначають 600-річчя Грюнвальдської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися на вулиці Грюнвальдській біля пам’ятника діячам ЗУНР внесенням Державного прапора України та копій прапорів полків українських (руських) земель, що брали участь у Грюнвальдській битві.

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС привітав жителів міста та гостей із цією визначною подією.

Мер нагадав, що вулиця Грюнвальдська в Івано-Франківську була заснована 100 років тому, на честь 500-річчя перемоги у битві під Грюнвальдом.

«Грюнвальдська битва і всі наступні битви українців дали можливість жити в незалежній Україні», - наголосив мер. До вітань долучилися і представники громадськості міста та жителі однойменної вулиці. Вважається, що вулиця Грюнвальдська ніколи не міняла своєї назви.

Потім виступили історики-краєзнавці Михайло ГОЛОВАТИЙ та Петро АРСЕНИЧ, які розповіли про історичні віхи Грюнвальдської битви і про участь українців в спільному союзницькому війську. Встановлено банер про 600-річчя перемоги в Грюнвальдській битві на одному з приміщень по вулиці Грюнвальдській на честь відзначення цієї славної для історії України дати.

Після урочистостей відбувся святковий концерт за участю мистецьких колективів закладів культури Івано-Франківської міської ради та розваги і дитяче свято «Козацькому роду нема переводу».

Управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, яке виступило головним ініціатором відзначення 600-річчя Грюнвальдської битви в Івано-Франківську, продовжить проведення тематичних заходів у серпні-жовтні 2010 року науковою конференцією, конкурсом на кращий учнівський реферат та дослідницьку роботу вчителів, презентацією нових видань про цю подію, тематичними уроками тощо.

*** Грюнвальдська битва 1410 року (також Битва під Танненбергом) відбулася під час «Великої війни» 1409-1411 років між військами Тевтонського ордену та об`єднаними військами Королівства Польського і Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського поблизу сіл Грюнвальд і Танненберг (землі Тевтонського ордену, нині територія Польщі) 15 липня 1410.

Перемога литовців, поляків, українців і білорусів у Грюнвальдський битві підірвала військову могутність Тевтонського ордену і припинила експансію німецьких рицарів на cхід. 1 лютого 1411 року було підписано Торуньський мир, за яким орден повертав на користь Литви Жемайтію та Добжинську землю на користь Польщі, а також сплачував контрибуцію.

З історичних джерел відомий український лицар, який прославився своїми героїчними вчинками при Грюнвальді – Іванко Сушик з Романова, що під сучасним Львовом, за подвиги на полі Грюнвалдської битви був нагороджений королем Владиславом трьома селами в галицькій землі.