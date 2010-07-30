Міліція виявила плантацію конопель на болоті

У Генічеському районі Херсонської області співробітники відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків обласної міліції під час патрулювання території на вертольоті виявили в болотяних заростях очерету плантацію конопель.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, близько 300 триметрових кущів конопель росли в повністю заболоченій місцевості. Дістатися до плантації на автомобілі або на човні було неможливо. При цьому, всі конопляні кущі були ретельно доглянуті: частину з них було висаджено в грунт, іншу частину - в спеціально обладнані ящики з дренажною системою, деякі кущі були підв`язані, з обірваними верхівками для кращого росту.

Виявлені міліціонерами коноплі були зібрані й знищені недалеко від плантації; декілька кущів направлено на експертизу.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи господаря плантації.