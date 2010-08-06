Лісові пожежі можуть підняти радіацію, що лишилась після Чорнобиля
01:32, 06 серпня 2010Суспільство
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Голова МНС Росії вжив заходів на Брянщині
Голова МНС Росії Сергій Шойгу вважає, що в разі масштабних лісових пожеж у Брянській області в Росії можуть з`явитися нові зони радіоактивного зараження. На думку міністра, в результаті дії лісових пожеж радіонукліди, що знаходяться в грунті, можуть переміститися на інші території.
Керівник МНС розповів також, що для запобігання такій ситуації в регіоні нині працюють спеціальні лабораторії, а також ведеться активне гасіння вже наявних пожеж за допомогою роботів.
Брянщина, нагадує РосБизнесКонсалтинг, поки не входить до тих регіонів, де через лісові пожежі запроваджено режим надзвичайної ситуації.
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