Волинська єпархія УПЦ перевидасть Луцьке Євангеліє XIV ст.

У Луцьку перевидадуть одну з найдавніших богослужбових книг - Луцьке Євангеліє. Готує перевидання унікального манускрипту XIV століття Волинська єпархія Української Православної Церкви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі єпархії, Луцьке Євангеліє нині знаходиться в Російській державній бібліотеці в Москві. Завдяки перемовинам митрополита Ніфонта і генерального директора бібліотеки Олександра ВІСЛОГО було досягнуто домовленості про факсимільне перевидання рукопису.

Проект, над яким зараз працюють в єпархії, приурочений до святкування 925-ї річниці міста Луцька. Факсимільна копія майже стовідсотково збереже натуральний розмір текстів і прикрас. Сторінки будуть відтворені в оригінальному вигляді, кольорі та об’ємі без чистки і ретушування, окрім того збережуться всі приписки. Запланований тираж – одна тисяча примірників.

Книга видається за благодійні кошти. Проте, Волинська єпархія запрошує всіх до участі у справі збору пожертв для друку Великої книги. Бажаючі отримати примірник Євангелія можуть внести свою пожертву від 850 гривень по Волині і від 1500 гривень по Україні на видання книги. Збір пожертв триватиме до кінця листопада.

Довідка УНІАН. У науковій праці «Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга» доктор мистецтвознавства Яким Запаско наводить список найбільш примітних рукописів ХІ-ХVІІІ століть, куди входить 128 найменувань. Луцьке Євангеліє посідає у цьому списку 51 місце.

За висновками фахівців, манускрипт належить до пам’яток галицько-волинської книгописної школи. Луцьке Євангеліє належним чином репрезентує графіку, орнаменти, особливості мови цієї школи. На підставі численних приписок, а також за мовними і палеографічними ознаками можна зробити висновок, що місцем його написання був Спаський Красносельський монастир поблизу Луцька.