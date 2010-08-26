Харків своїми силами кордон з Росією не перебудує

Харківська область проситиме уряд про державне фінансування проекту реконструкції міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» на кордоні з Росією та будівництва в місті другої тренувальної бази до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив губернатор області Михайло ДОБКІН під час засідання колегії Харківської облдержадміністрації, на якому розглядалися питання підготовки Харкова до Євро-2012.

За словами М.ДОБКІНА, він готує відповідного листа на ім`я віце-прем`єр-міністра з питань підготовки до Євро-2012 Бориса КОЛЕСНІКОВА та першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА з проханням вирішити питання фінансування спорудження і реконструкції декількох об`єктів Євро-2012 у Харкові.

Свою позицію, зазначив М.ДОБКІН, він умотивовуватиме тим, що на місцевому рівні профінансувати спорудження вказаних об’єктів неможливо.

«Що стосується пункту пропуску «Гоптівка», то самостійно наша обласна митниця це питання не вирішить, тут потрібно втручання центральних органів влади. На реконструкцію необхідно 21 мільйон гривень. У масштабах, що виділяються по країні в цілому, 21 мільйон гривень - це не надто велика сума. Те саме можна сказати і про будівництво другої тренувальної бази на основі табору відпочинку «Сонячний» Південної залізниці - управління Південної залізниці це питання не вирішить», - сказав М.ДОБКІН.