СБУ «шиє» справу чиновникам київського БТІ

СБУ розслідує кримінальну справу за фактом розтрати коштів з боку службових осіб Київського міського бюро технічної інвентаризації.

У розпорядженні "Української правди. Київ" є низка рішень щодо проведення обшуків в помешканнях фігурантів цієї справи.

Суд вирішив, що є достатні підстави вважати, що у зазначених помешканнях "можуть знаходитись принтери, комп`ютери, печатки підприємств, знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі".

Справа порушена за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.