У Геленджику Україна і Росія "звірять годинники"

У жовтні у Геленджику відбудеться українсько-російський економічний форум під патронатом президентів двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, у рамках форуму сторони матимуть можливість обмінятися думками, «звірити годинники» та погодити певні проекти.

«Ключовим завданням нашого діалогу з Москвою є підтримка економічного зростання в Україні. Росія в цьому для нас є об’єктивним і зручним партнером, і ми всіляко сприятимемо тому, щоб контакти між бізнес-структурами України і Росії розвивалися і зміцнювалися, і такий економічний форум, безумовно, буде цьому сприяти», - сказав О.ВОЛОШИН.