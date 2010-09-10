Експерт: дискусія Королевської і Акімової дещо заспокоїла європейців

Економічний форум у Криниці (Польща) зміг консолідувати позиції представників влади і опозиції, які відійшли від деструктиву і акцентували увагу на проблемах і перспективах економічних реформ в Україні. Головна теза – недопущення імітації реформ, стимулювання економіки, підтримка малого і середнього бізнесу, модернізація виробництва, запровадження інноваційних моделей.

Про це УНІАН заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК, коментуючи підсумки першого дня економічного форуму у Криниці.

«Багато експертів, у тому числі і західні, припускали і побоювалися, що у рамках форуму відбудеться жорстке зіткнення інтересів української влади і опозиції. Проте характер дискусії на тему «Економічні пріоритети нового уряду України» між заступником голови Адміністрації Президента України Іриною АКІМОВОЮ і головою Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва і регуляторної політики Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, показав перспективу діалогу між владою і опозицією. Дискусія була, але була в рамках професійного діалогу», - зазначив В.КУЛИК, який бере участь у форумі.

За його словами, «Н.КОРОЛЕВСЬКА, мабуть, єдиний український політик, який приїхав на Форум з готовим концептуальним документом – Програмою підвищення конкурентоспроможності України. Суть пропозицій Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ зводилася до необхідності запровадження стимулюючих механізмів розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації інноваційних моделей в економіці. Ці тези її програми були позитивно сприйняті іноземними експертами, так само як і попередження про небезпеку імітації реформ в Україні. Більшість учасників дискусії погодилася з Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ щодо того, що перші дії нової української влади можуть підірвати довіру населення до самих реформ».

На думку В.КУЛИКА, іноземні експерти не готові виступати в ролі арбітрів між новою українською владою і опозицією. «Західні експерти перебувають у стадії переоцінки свого ставлення до того, що відбувається в Україні. І останнє, що вони б хотіли побачити, – жорстку деструктивну дискусію між владою і опозицією. Проте діалог І.АКІМОВОЇ і Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ нагадував конструктивну ідеологічну суперечку двох професіоналів-лібералів. Водночас було зрозуміло, що суперечності між владою і опозиції перебувають за рамками популізму, а питання підвищення пенсій і тарифів є наріжним, на чому і акцентувала увагу Н.КОРОЛЕВСЬКА».

Довідка УНІАН. 8–11 вересня у Криниці (Республіка Польща) проходить ювілейний XX Економічний форум. У рамках заходу заплановано обговорення перспектив і стратегій на найближче майбутнє, а також розгляд проблем бізнесу і політики в аспектах корпоративної соціальної відповідальності під час кризи. У числі учасників Форуму, зокрема, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК, федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де МЕЗЬЄР, Президенти Польщі і Литви Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ і Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС.

Від України в ньому беруть участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента і уряду.

У рамках форуму відбулася дискусія на тему: «Економічні пріоритети нового уряду України». У ній взяли участь: регіональний директор Світового банку по Україні, Білорусі, і Молдові Мартін РАЙЗЕР; представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР; голова Правління Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заступник голови Комісії з питань зовнішньої торгівлі Європейського парламенту Павел ЗАЛЕВСЬКИЙ, Н.КОРОЛЕВСЬКА, І.АКІМОВА.