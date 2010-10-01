Підозрювані у побитті журналіста відмовились у суді від зізнань

22:43, 01 жовтня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Коломиї

Комітет захисту українських журналістів (КЗУЖ) сподівається, що суд всесторонньо і неупереджено розгляне справу про побиття головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ`ЯНІВА.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні КЗУЖ.

Як зазначили в Комітеті захисту українських журналістів, підозрювані у замаху на життя В.ДЕМ`ЯНІВА заявили в ході судового засідання 30 вересня у Коломийському міськрайонному суді про те, що свідчення, дані ними про скоєння злочину щодо В.ДЕМ`ЯНІВА, є неправдивими, і що справа щодо вчинення ними злочину є сфабрикована міліцією на досудовому слідстві. Зізнання у вчиненні злочину, як зазначили підозрювані, було зроблено ними під тиском.

Сам постраждалий у ході судового засідання заявив, що немає до підозрюваних жодних претензій, оскільки не впізнав і не міг впізнати їх, бо бачив лише силуети злочинців, підкреслили в КЗУЖ.

Крім того, за даними Комітету, на попередньому слуханні для забезпечення об`єктивного й всестороннього розгляду всіх обставин справи В.ДЕМ`ЯНІВ вніс клопотання , щоб ще додатково дослідити справу, бо вважає, що слідство проведено поверхово та необ`єктивно, ретельно не вивчено умисел підозрюваних у нападі, недостатня увага надана достеменній перевірці версій, пов`язаних із журналістською діяльністю.

За словами В.ДЕМ`ЯНІВА, поспішність міліції, яка не зважила на ці обставини, пояснюється намаганням заспокоїти громадську думку, “призначивши” винуватців, зазначили в КЗУЖ.

Крім того, з приводу заяви 31 травня начальника УМВС України в Івано-Франківській області Василя ВАРЦАБИ про те, що “під час проведення слідчих дій потерпілий журналіст упізнав у затриманому нападника”, а також ”з’ясовано, що зловмисники скоїли злочин з корисливою метою, маючи намір заволодіти особистим майном потерпілого”, В.ДЕМ`ЯНІВ звернувся із відкритим листом до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

У ньому В.ДЕМ`ЯНІВ, за даними КЗУЖ, зокрема, зазначив: “Я ніколи і нікому, в тому числі слідчим, не стверджував, що упізнав нападників чи когось із них, оскільки злочин було вчинено ввечері, несподівано. Я лишень бачив приблизні силуети нападників, про що в ході слідчих дій розказав міліціонерам і показав, якої приблизно статури були злочинці. Неправди я не свідчив і не свідчитиму, бо це не тільки порушення закону, а тяжкий гріх. То ж сказане В.ВАРЦАБОЮ про те, що я начебто упізнав у затриманому нападника, не відповідає дійсності”.

Також, за словами В.ДЕМ’ЯНІА, для нього є досить сумнівним і твердження В.ВАРЦАБИ, що зловмисники скоїли злочин з корисливою метою, що начебто йдеться про чистої води хуліганство заради банальної наживи - мобільного телефону. “По-перше, мій мобільний телефон звичайнісінький, а не коштовний... Крім того, за той час, коли я лежав без свідомості, можна було забрати і мобілку, і сумку, і шкіряну куртку, але ж ні... Проламали голову, ногу і продовжували добивати. Вони мене хотіли вбити і, можливо, убили б, якби не випадковий свідок і якби удари в голову прийшлися кілька сантиметрів убік. Це не моє припущення, це висновок знаного в області хірурга Юліана ХУДЕЦЬКОГО”, - йдеться у листі В.ДЕМ’ЯНІВА до А.МОГИЛЬОВА.

Він вважає, що повідомлення начальника обласної міліції має ознаки фікції, коли задля заспокоєння громадськості бажане видають за дійсне, а громадську думку не те що ігнорують, а вводять в оману. “У зв`язку з цим у мене закрадається підозра: чи “не підсовують” міліцейські чини мені і суспільству “цапів-відбувайлів”, аби все списати на так звану “хуліганку”? Вважаю, що замах на моє життя було вчинено через професійну діяльність, через принципову позицію газети у відстоюванні прав та інтересів людей та громади”, - цитує лист В.ДЕМ’ЯНІВА КЗУЖ.

У зв’язку з цим Комітет захисту українських журналістів також висловив сподівання, що суд покарає як замовників, так і виконавців цього тяжкого злочину.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 березня ц.р. двоє зловмисників заподіяли В.ДЕМ’ЯНІВУ тяжкі тілесні ушкодження та втекли з місця події після того, як в ситуацію втрутився чоловік, який став випадковим очевидцем злочину. Потерпілий отримав черепно-мозкові травми і перелом ноги, і пов’язує злочин із професійною діяльністю, а в міліції вважають, що це було побутове пограбування.

30 вересня Коломийський міськрайсуд розпочав слухання по суті справи щодо побиття В.ДЕМ’ЯНІВА. Наступне засідання відбудеться 21 жовтня.

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