Гнатенко розповів у парламенті про спецназівців із кулеметами

Завтра члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони перевірять частини спеціального призначення, розташовані на території Києва та інших міст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сесії парламенту член комітету Лев ГНАТЕНКО.

За його словами, у суботу, 7 квітня він і ще троє народних депутатів - Олег КАЛАШНИКОВ, Олег АНТІПОВ і Степан БУЛЬБА звернулися до міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА з проханням відвідати територію підрозділу Головного розвідувального управління, щоб перевірити інформацію про те, що ця частина перебуває в підвищеній бойовій готовності.

За словами депутата, вони дістали відмову і при цьому завірення, що всі військові частини працюють в штатному режимі.

Л.ГНАТЕНКО повідомив, що коли вони поїхали все ж на місце, їх довго не пускали, але коли їм таки дозволили побувати на території цієї частини, то депутати побачили, що 38 бійців спеціального призначення «були в напівбойовому спорядженні».

Він підкреслив, що бійці спецпризначення повинні діяти в тилу супротивника. І вони, по суті, заміняють «20-30 простих людей», - додав Л.ГНАТЕНКО.

За словами депутата, бійці озброєні снайперськими гвинтівками, кулеметами.

Як повідомив Л.ГНАТЕНКО, на запитання депутатів, чому їм видано бойові патрони і зброю, бійці відповіли, що вони готуються охороняти архів.

В решті решт, зазначив депутат, виявилось, що ніхто навіть не знає, про який архів йдеться.

Л.ГНАТЕНКО переконаний, що ця ситуація свідчить про те, що «міністр оборони і начальник Головного управління розвідки вводять в оману народних депутатів і нашу громадськість».

Він підкреслив, що виходячи з цієї ситуації, народні депутати - члени Комітету з питань національної безпеки вимушені будуть проїхати в частини спецпризначення розташовані на території Києва та інших міст.

Л.ГНАТЕНКО звернувся до Міністерства оборони і всіх офіцерів зі словами: «Друзі, будьте пильні – Конституція для всіх одна, і ви повинні робити тільки те, про що давали клятву – захищати Україну від зовнішнього ворога».

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, на позачерговому засіданні парламенту лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО закликав з сьогоднішнього дня поставити під посилену охорону об`єкти життєзабезпечення країни – атомні і теплові електростанції, шахти, металургійні та хімічні заводи, Міністерство енергетики, Національний банк України.

Він вважає, що сьогодні потрібно прийняти рішення про створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування того, «що відбувається в СБУ», і звернутися до уряду України з пропозицією усунути від виконання обов`язків міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА.