Кримська Наша Україна побачила агонію системи влади

Начальник виборчого штабу "Нашої України" в Автономній Республіці Крим, народний депутат Володимир ШКЛЯР називає політичною агонією з використанням рейдерських схем рішення міського суду Феодосії, яке забороняє проведення дострокових виборів парламенту України. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Кримської республіканської організації НСНУ.

"У Криму є декілька суддів, чиї імена добре відомі прокуратурі, після того, як вони засвітилися в таких гучних справах, як, наприклад, щодо Нікопольського феросплавного заводу, - сказав В.ШКЛЯР, - І якщо вже такі схеми задіюють, аби за будь-яку ціну не допустити дострокових виборів, інакше як агонією системи влади це не назвеш".

Як наголосив В.ШКЛЯР, зрозуміло, що оцінювати законність Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів може лише Конституційний суд України, а не місцеві суди.

"Ця сфера права лежить поза компетенцією місцевих судів, - відзначає лідер виборчого штабу "Нашої України" в Криму, - Але сам факт появи рішення суду Феодосії тільки ще раз свідчить, наскільки корумпована судова система в Україні, і її реформування стає питанням національної безпеки країни".

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня міський суд Феодосії виніс ухвалу, на забезпечення якої було заборонено Кабінету Міністрів України, держказначейству, ЦВК та іншим органам виконавчої влади виконувати указ Президента про розпуск Верховної Ради.

Відповідне рішення було ухвалено за позовом громадянина Георгія ДАВІДОВА про визнання незаконною бездіяльності п`яти парламентських фракцій у питанні ініціації імпічменту Президента.

Представники БЮТ оскаржили цю постанову, і 7 квітня міський суд Феодосії відмовив позивачеві Г.ДАВІДОВУ у відкритті провадження у цій справі, оскільки це справа непідсудна адміністративному суду, і відмінив усі заходи забезпечення адміністративного позову.