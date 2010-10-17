У Краснодарському краю знову піднімається вода в річках

У Краснодарському краю РФ, де від повені загинули, за останніми даними, 14 осіб і ще 12 вважаються зниклими безвісти, оголошене штормове попередження.

Як передає РІА “Новости”, за прогнозами, увечорі неділі рівень води в річках на південному сході краю та в Республіці Адигея підніметься вище небезпечних позначок. Зокрема, попередження стосується Туапсинському району, де в результаті сильних дощів і почалася повінь.

Дощи в Туапсинському районі призвели до виходу з берегів річок Пшенаха і Туапсинка. Вода затопила 22 населених пункти, було зруйновано кілька мостів, розмиті дороги. Місцева влада оцінює шкоду від повені в сотні мільйонів рублів.

Понеділок, 18 жовтня, оголошений в Туапсинськом районі днем трауру.