Ганні Герман після інфаркту заборонили рухатися

Заступнику голови Адміністрації Президента України Ганні ГЕРМАН після інфаркту лікарі заборонили рухатися. Про це розповів її чоловік Сергій ГЕРМАН, передає ТСН.

“Я щойно у неї був. Лікарі не дозволяють їй рухатися. Але якби це залежало від неї, вона б уже встала з ліжка”, - сказав чоловік.

Він відмовився прогнозувати, коли її випишуть з лікарні.

“Не знаю. У нас же варто потрапити до лікарні, й ти вже собі не належиш - усе вирішуватимуть лікарі. А вони ухиляються від відповіді. Гадаю, надовго лікування не затягнеться. На щастя, хворобу вдалося швидко локалізувати, їй вчасно зробили стентування”, - зауважив С.ГЕРМАН.

Він повідомив, що за ці дні його дружині кілька разів телефонував президент Віктор ЯНУКОВИЧ, цікавився її станом.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 жовтня Г.ГЕРМАН госпіталізували до клініки Державного управління справами "Феофанія". Там їй провели ангіографію - обстеження, яке виявило інфаркт.