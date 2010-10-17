Ганні Герман після інфаркту заборонили рухатися
Але якби це залежало від неї, уже б встала
Заступнику голови Адміністрації Президента України Ганні ГЕРМАН після інфаркту лікарі заборонили рухатися. Про це розповів її чоловік Сергій ГЕРМАН, передає ТСН.
“Я щойно у неї був. Лікарі не дозволяють їй рухатися. Але якби це залежало від неї, вона б уже встала з ліжка”, - сказав чоловік.
Він відмовився прогнозувати, коли її випишуть з лікарні.
“Не знаю. У нас же варто потрапити до лікарні, й ти вже собі не належиш - усе вирішуватимуть лікарі. А вони ухиляються від відповіді. Гадаю, надовго лікування не затягнеться. На щастя, хворобу вдалося швидко локалізувати, їй вчасно зробили стентування”, - зауважив С.ГЕРМАН.
Він повідомив, що за ці дні його дружині кілька разів телефонував президент Віктор ЯНУКОВИЧ, цікавився її станом.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 жовтня Г.ГЕРМАН госпіталізували до клініки Державного управління справами "Феофанія". Там їй провели ангіографію - обстеження, яке виявило інфаркт.