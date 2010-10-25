Рената Літвінова змусила Депардьє почервоніти

У столиці стартував ювілейний - 40-й - кінофестиваль «Молодість», в програмі заявлено більше 350 картин.

У суботу на відкритті червоною доріжкою «Молодості» пройшли Жерар Депардье з Фанні Ардан (Депардьє спирався на ціпок, бо досі лікує зламану влітку ногу), Софі Марсо і Крістоф Ламбер, Рената Літвінова і Володимир Меньшов, а також вийшов у світ почесний президент фестивалю і екс-президент країни Віктор Ющенко з дружиною, зазначає Комсомольска правда в Україні.

Вели церемонію Рената Літвінова і Жерар Депардьє. "Кіно це і є зупинена молодість, - казала вона. - На кіноплівці я завжди залишуся молодою, на відміну від себе земної".

А потім перемкнулася на Жерара Депардьє. Той уважно слухав, як завдяки його фільмам Рената вирішила присвятити себе кіно, і дещо зніяковів і навіть мило почервонів, дізнавшись, що фільми з його участю Літвінова дивилася в дитинстві, зауважує кореспондент.

У Києві Депардьє планує пробути ще кілька днів. Поселили зірку в президентському «люксі» готелю «Інтерконтиненталь».