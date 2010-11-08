Ющенка здивувала прохання ГПУ ще раз здати кров «на діоксин»

Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО вважає, що спроби поставити під сумнів результати міжнародної експертизи крові після його отруєння може призвести до сумніву в готовності України визнавати акти міжнародного права та до звинувачень у використанні слідства з метою політичних переслідувань.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА.

“Віктор ЮЩЕНКО очікує відновлення законного перебігу кримінальної справи щодо свого отруєння”, - наголосила вона.

І.ВАННИКОВА повідомила, що колишній глава держави звернувся 15 жовтня 2010 року з листами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та керівника Генеральної прокуратури.

За її словами, приводом до такого звернення став лист «Про необхідність призначення повторної судово-медичної експертизи та надання експертам додаткових матеріалів», надісланий В.ЮЩЕНКУ Генеральною прокуратурою України.

«Віктор ЮЩЕНКО найбільше зацікавлений у всебічному, повному і чесному розслідуванні справи про своє отруєння, завершенні слідства та передачі матеріалів до суду, однак ціла низка положень листа від Генеральної прокуратури дивує», - підкреслила речник.

Як зазначила І.ВАННИКОВА, у зверненні до Президента і до генерального прокурора В.ЮЩЕНКО, як потерпілий у справі, наголосив на принципових для об’єктивного розгляду справи обставинах.

По-перше, за її словами, дослідження крові В.ЮЩЕНКА в іноземних лабораторіях здійснювалося на підставі міжнародних слідчих доручень Генеральної прокуратури України, направлених у передбаченому законодавством України порядку до Міністерства юстиції та спеціально уповноважених правоохоронних органів Бельгії, Великої Британії та Німеччини. Іноземні країни виконали його відповідно до існуючих міжнародно-правових актів та свого внутрішнього законодавства. Направляючи офіційно до України результати виконаних доручень, Бельгія, Велика Британія і Німеччина взяли відповідальність за достовірність результатів досліджень.

По-друге, отримавши результати досліджень, Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України провело їх експертизу, залучивши як вітчизняних, так і закордонних фахівців. Ці фахівці, як зазначається в листі, були «попереджені про відповідальність за ст.384 Кримінального кодексу України» та визнали достовірність і достатній обсяг наданих їм матеріалів. На підставі цих матеріалів українські експерти винесли свій висновок. Відтак, сказала І.ВАННИКОВА, можна вважати, що їх висновок є обґрунтованим та не викликає жодних сумнівів.

Також І.ВАННИКОВА зауважила, що безпосередньо досліджувати кров В.ЮЩЕНКА на предмет виявлення в ній діоксину українські експерти не мали можливості, оскільки на час проведення експертизи в України не було жодної відповідно акредитованої лабораторії.

Проведення експертних досліджень за кордоном відбувалось на офіційному рівні, який повністю контролювався Генеральною прокуратурою України, урядом України відповідними українськими медичними та експертними установами та фахівцями, підкреслила речник В.ЮЩЕНКА.

Вона нагадала, що ще восени 2006 року тодішній генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО на підставі отриманих результатів аналізів крові потерпілого В.ЮЩЕНКА та роботи слідства зробив чіткий висновок, що мало місце отруєння діоксином. Тоді О.МЕДВЕДЬКО заявив, що «Генпрокуратурі достовірно відомі час, місце й обставини отруєння Президента. Залишилося тільки одне - треба довести, хто виконав цей злочин. Над цим ми зараз працюємо разом із Службою безпеки України”. І пізніше у заяві прес-служби Генпрокуратури від 21.09.2009 року чітко відзначалося, що "факт умисного отруєння кандидата у Президенти ЮЩЕНКА у 2004 році повністю доведений зібраними доказами, а відсутність у справі на даний час обвинувачених (підозрюваних) обумовлюється лише складністю обставин злочину», вказала І.ВАННИКОВА.

“Саме тому спроби поставити під сумнів результати експертизи, що була проведена на підставі досліджень іноземних лабораторій, чи проведення повторної експертизи через 4 роки слідства може призвести до сумніву в готовності України визнавати акти міжнародного права та до звинувачень у використанні слідства з метою політичних переслідувань”, - підкреслила речник В.ЮЩЕНКА.

Відтак В.ЮЩЕНКО очікує від Генеральної прокуратури відновлення законного ходу справи, враховуючи надані протягом 2005-2009 років результати аналізів та висновки самих представників Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада новопризначений генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА підтвердив наміри провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

"Щодо отруєнню екс-президента ЮЩЕНКА у слідства виникли серйозні питання в частині об`єктивності тієї експертизи, тих аналізів, які проводили за кордоном. Необхідно узяти у Віктора Андрійовича знову кров для проведення ретельного аналізу для того, щоб відповісти на ряд запитань", - сказав В.ПШОНКА.

За словами генпрокурора, В.ЮЩЕНКО тричі запрошувався для того, щоб здати кров, але не з’являвся. "Ми працюватимемо в цьому напрямку", - додав він.