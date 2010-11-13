Литвин: законів і так забагато

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає одним із основних ризиків для безпеки країни невідповідність законодавчої бази у соціальній сфері економічним можливостям держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання телеканалу «Рада».

За його словами, в Україні є величезна кількість законів соціального спрямування, які були прийняті як за роки незалежності, так і за радянських часів, а аткож продовжують надходити нові законопроекти. Для їх виконання «хоча б на мінімальному рівні», зазначив В.ЛИТВИН, потрібно додатково 140 млрд грн на рік – тобто, ще один державний бюджет.

«І це є проблема національної безпеки, державності України», - сказав голова ВР.

«Нам треба припинити приймати дальше закони соціального характеру і забезпечити виконання чинних законів. Не можна приймати закони, які не виконуються, бо таким чином руйнується держава», – вважає він.