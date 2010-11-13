У ГУАМ підбили підсумки операції «Перехоплення-2010»

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ скоординували питання регіональної співпраці у сфері боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві під головуванням молдавської сторони відбулося 6-е засідання Робочої підгрупи з боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією. У ньому взяли участь представили правоохоронних органів, спеціальних і прикордонних служб країн-членів ГУАМ.

Учасники засідання заслухали звіт про проведену в 2010 році роботу, узгодили пропозиції до проекту плану організаційно-практичних заходів на 2011 рік, а також рекомендували кандидатуру Республіки Молдова як країни-координатора Робочої підгрупи з боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією на черговий період 2011-2012 років.

Сторони обмінялися інформацією про розвиток національного законодавства, оперативну ситуацію і заходи держав-членів ГУАМ з попередження і боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією, розглянули питання регіональної співпраці, а також взаємодії у форматі інших міжнародних організацій у цій сфері.

Експерти підвели підсумки проведеної у жовтні спільної операції правоохоронних органів держав-членів ГУАМ у сфері боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією під назвою «Перехоплення-2010», а також обмінялася інформацією про інші спільні заходи правоохоронних органів у цій сфері.

Робоча підгрупа погодила склад і проформу для регулярного обміну відповідною інформацією між державами-членами ГУАМ, а також уточнила структуру розділу «Інформаційного бюлетеня ГУАМ» з тематики боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією.

Були обговорені також питання розвитку інституційної співпраці держав-членів ГУАМ на напрямі боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією.

Чергове засідання Робочої підгрупи з боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією планується провести у березні-квітні 2011 року.