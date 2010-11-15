Управління справами Медведєва придбає український Ан-158

Управління справами Президента Росії придбає український літак Ан-158, який може сідати фактично на будь-які посадочні смуги.

Про це в інтерв`ю газеті «Московский комсомолец» у номері від 15 листопада повідомив керівник справами Президента Росії Володимир КОЖИН.

«Українські колеги почали виготовляти досить непоганий літак Ан-158. І ми уважно за цим процесом стежимо. Я сам бачив новий літак, був на ньому, вивчив його. Це близькомагістральне повітряне судно цікаве нам тим, що дуже невибагливе і може сідати фактично на будь-які посадочні смуги», - сказав В.КОЖИН.

Він зазначив, що в Росії сьогодні поки що на пальцях можна перелічити аеродроми, які відповідають міжнародному рівню. Більшість ще тільки має модернізуватися, і на це піде не один десяток років, додав він.

«А літати треба, і сідати треба. Отож, ведемо переговори, мабуть, купуватимемо цей літак», - повідомив В.КОЖИН.

Відповідаючи на запитання про те, що одеські вчені спеціально для російських чиновників розробили інформаційно-розважальні системи і в кожному президентському літаку буде по 20 моніторів, він сказав: «Одесити можуть говорити що завгодно, адже вони живуть у місті гумору і жартів. Але якщо серйозно, вони розробляють системи не для нас».

В.КОЖИН підкреслив, що «Ан» — це серійний літак, і українці пропонуватимуть його всьому світу.

«Нам ні до чого розваги на бортах, призначених для польотів керівництва країни. Але коли справа підійде до замовлення, під час обговорення контракту ми дивитиметься, що розробили одесити і треба нам це чи ні», - повідомив В.КОЖИН.

Довідка УНІАН. Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. Серед основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшена кількість пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшений об`єм багажних полиць у пасажирській кабіні, вдосконалена конструкція крила, на 9% зменшені витрата пального і на 12% - прямі експлуатаційні витрати.