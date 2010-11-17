Ляпіна про авансові платежі, глухий кут і велику свиню під Януковича

Народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА (фракція НУ-НС) звинуватила парламентську більшість у недалекоглядній політиці щодо підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Верховної Ради.

К.ЛЯПІНА наполягала на внесенні до Податкового кодексу поправок, якими передбачалась відмова від авансових платежів для дрібних підприємців і сплата платежів раз на рік. К.ЛЯПІНА наголосила, що передбачене оподаткування дрібних підприємців призведе до переходу їх у тінь.

За її словами, проектом Податкового кодексу «спрощена система (оподаткування) скорочується, а загальна система оподаткування робиться такою, що підприємцям вона просто непідйомна і неможлива, а також надто обтяжлива з точки зору оподаткування і з точки зору обліку».

Як заявила К.ЛЯПІНА, такими діями «буде загнано підприємців в глухий кут». «Ми приводимо їх до соціального вибуху, і це є абсолютно недальновидна політика, і це є велика свиня під Президента ЯНУКОВИЧА, з чим я і поздоровляю парламентську більшість», - наголосила К.ЛЯПІНА.

Жодна із запропонованих нею поправок не була підтримана народними депутатами.