В Україні оголосили збір коштів для зйомки національного блокбастера

В Україні оголошено збір коштів для зйомки національного блокбастера "Чорний ворон" за романом Василя ШКЛЯРА.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники оргкомітету з підготовки та зйомок фільму - автор роману В.ШКЛЯР, голова Національної спілки кінематографістів Сергій ТРИМБАЧ, продюсери фільму Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ та Микола КУЛЬЧИЦЬКИЙ, письменник Валерій НЕЧИПОРЕНКО та народний депутат України Олесь ДОНІЙ.

"Я переконаний, що цей принцип толоки, який пропонується для збору коштів з фінансування проекту - виграшний. Ми зберемо ці кошти", - сказав М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ, зазначивши, що бюджет фільму становитиме щонайменше 20 млн. грн.

На думку М.КУЛЬЧИЦЬКОГО, ідея зйомки фільму про повстанську боротьбу українців проти більшовицької окупації у 20 роках минулого століття може об`єднати українське суспільство. "Я впевнений, що всі середовища - політичне, громадські організації, всі, хто хоче жити в свободі, з українською гідністю, будуть нам допомагати", - вважає він.

У свою чергу В.НЕЧИПОРЕНКО додав, що одночасно для забезпечення повного обсягу необхідного фінансування також будуть використовуватися традиційні західні технології залучення коштів. "Ми плануємо, можливо, вперше в Україні в повній мірі застосувати західні, голлівудські технології із залучення коштів. Ми будемо застосовувати тендерний принцип підбору кадрів в знімальну групу, починаючи з режисера. Ми будемо на конкурсній основі обирати інвесторів та рекламодавців", - пояснив він.

"Я думаю, що початок зйомок продиктує динаміка збору коштів. Мені здається. Що на 7-10 мільйонах можна починати знімати стрічку", - припустив автор роману В.ШКЛЯР. За його словами, ідея створення кіно виникла після презентації роману, появу якого дуже схвально сприйняла читацька аудиторія.

У свою чергу С.ТРИМБАЧ наголосив, що йдеться про зйомку національного фільму комерційного характеру. "Треба робити класний фільм, орієнтований на не стільки на фестивальний успіх, скільки на масову аудиторію. Я сподіваюсь, що робота над фільмом стане насправді народним проектом і зацікавить українських кінематографістів", - вважає він.

"Зараз йдеться не просто про створення фільму. Йдеться про культурний опір та культурну боротьбу. І ті, хто навіть за нинішніх умов, коли при владі дійсно російські націоналісти і їм не подобається українська мова, українська культура, українська історія, то повинно пройти зараз переусвідомлення людей щодо підтримки всього українського. І цей протест мусить виливатися в Україні в дуже яскраві і дуже якісні культурні продукти", - резюмував О.ДОНІЙ.

Довідка УНІАН. Роман "Чорний ворон" В.ШКЛЯРА одразу після свого виходу в світ в 2009 році був визнаний українським бестселером.

Роман розповідає про одну з найдраматичніших сторінок української історії - про збройну боротьбу українців (повстанців Холодного Яру) проти більшовицької влади у 20-х роках ХХ століття. Книжка вийшла одночасно у двох видавництвах: "Ярославів Вал", в якому виграла конкурс на кращий історичний роман і "Клуб сімейного дозвілля". Письменник працював над книжкою 13 років.

В.ШКЛЯРА ("Тінь сови", "Ностальгія", "Ключ", "Елементал", "Кров кажана" та ін.) називають одним із найпопулярніших письменників, а ще - "містичним" письменником. У нього чимало літературних премій. Проте найулюбленіша - "Автор, чиїх книжок найбільше викрали з магазинів".