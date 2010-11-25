УГКЦ засудила знищення меморіальної дошки Йосипу Сліпому у Харкові

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) засудила знищення меморіальної дошки Патріарху Йосипу Сліпому у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, із заявою в зв’язку з актом вандалізму в столиці Слобожанщини виступив владика Степан (МЕНЬОК), екзарх Донецько-Харківський УГКЦ.

Владика висловлює здивування, кому було потрібно розбивати дошку на приміщенні колишньої пересильної харківської тюрми «Тюремний замок», де зараз розміщуються підрозділи міліції Ленінського району Харкова, а у 1960-х роках у ній перебував «блаженної пам’яті наш архіпастир і страждалець, вісімнадцятилітній в’язень за віру Патріарх Йосип Сліпий», якого звідси у 1961 році етапом було відправлено у мордовські табори на подальше ув’язнення.

Владика також здивований тим фактом, що «не допомогло звернення глави УГКЦ Верховного Архієпископа Любомира (ГУЗАРА) до представників міської влади Харкова, коли йшлося тільки про можливість такої акції, тобто демонтажу пам’ятної таблиці, ані вірних УГКЦ та представників української громадськості».

«Кому стоїть на перешкоді та не дає спокійно спати пам’ять про наших українських мучеників? Живемо ми в Україні, де давно вже засуджено сталінсько-репресивну машину, але все-таки є люди, які мають великий вплив на представників влади і роблять все можливе, щоб цю пам’ять стерти. Хто вони, ці представники громадської організації «Великая Русь», які подали прохання про демонтаж пам’ятної таблиці і тим самим спричинили напруження в українському багатоетнічному суспільстві?», - йдеться у заяві владики СТЕПАНА, розміщеній на офіційному сайті Донецько-харківського екзархату УГКЦ.

«Але чому, - запитує владика, - ми не можемо відстояти своїх прав у державі, де ми народилися і живемо? Це наша земля, це наші мученики. Скільки потрібно нас бити, щоб у нас прокинувся інстинкт людини, яка є мислячою істотою і має право пізнавати правду і прагнути добра?».

Звертаючись до тих, хто сплюндрував дошку, владика Степан просить їх опам’ятатися:

«Знявши таблицю, ви все одно не зможете затерти пам’яті про мучеників. Адже їхні імена записані в Книзі Життя. А де будуть записані ваші імена?».

«Ми будемо боротися законним способом, але є ще й вищий суд – Суд Божий. Ми релігійні люди, ми не є прихильники насильства, і в остаточному результаті весь суд віддаємо в руки справедливого судді – Бога”, - йдеться в заяві Донецько-харківського екзарха УГКЦ.

Довідка УНІАН. Меморіальна дошка Патріарху Йосипу Сліпому була встановлена у Харкові в 2005 році під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича.

Вдруге дошку розбито 12 листопада 2010 року.