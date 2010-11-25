На ринку рейтингових послуг завдяки конкуренції знижуються ціни

Три уповноважені рейтингові агентства – «ІВІ-Рейтинг”, “Рюрик” і “Експерт-Рейтинг” – уклали 24 листопада меморандум про взаємодію і дотримання етичних норм, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомив журналістам директор рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» Володимир ДУХНЕНКО, укладений меморандум передбачає, зокрема, прагнення його підписантів протистояти спробам повернути монополізм на ринок рейтингових послуг, спільно з Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) працювати над вдосконаленням законодавства, проводити обмін аналітичною і довідковою інформацією, розробити і затвердити Єдиний етичний кодекс для рейтингових агентств тощо.

За інформацією директора рейтингового агентства «ІВІ-Рейтинг” Григорія ПЕРЕРВИ, з моменту роботи в статусі уповноважених рейтингових агентств з весни 2010 р. даними агентствами було присвоєно емітентам загалом 10 кредитних рейтингів. Приблизно таку ж кількість, за його словами, кредитних рейтингів було присвоєно за цей же час четвертим діючим на ринку уповноваженим рейтинговим агентством – «Кредит-Рейтингом». При цьому, відповідно до прогнозу Г.ПЕРЕРВИ, до кінця цього року слід очікувати подальшого збільшення кількості присвоєних агентствами рейтингів.

В.ДУХНЕНКО також спростував зроблену раніше агентством «Кредит-Рейтинг» заяву про те, що агентства – підписанти даного меморандуму залучають своїх клієнтів шляхом завищення їх рейтингів. За його словами, поява цього року на ринку нових агентства і, як наслідок, конкуренція, що виникла між ними, призвела до здешевлення послуг, що надавалися ними, і скорочення часу на надання рейтингу.

Довідка УНІАН. У 2010 р. внаслідок розблокування ДКЦПФР конкурсу на одержання статусу уповноваженого рейтингового агентства РА «ІВІ-Рейтинг”, НРА “Рюрик” і РА “Експерт-Рейтинг” були визнані регулятором уповноваженими рейтинговими агентствами. До цього статус уповноваженого рейтингового агентства мало лише одне агентство – «Кредит-Рейтинг».