На ремонт підводного човна вже витрачено близько 40 млн. грн.

Загальний ремонт підводного човна ВМС України «Запоріжжя» коштує близько 40 млн. грн., при цьому «виділено практично все, повністю профінансовано», заявив журналістам у Севастополі міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «на сьогодні на підводному човні практично завершуються ремонтні роботи, наступний етап -швартовні випробовування».

Як сказав М.ЄЖЕЛЬ, «будуть проводитися випробування усіх агрегатів і систем підводного човна», і це має бути зроблено до 15 грудня.

На нараді у Севастополі за участю міністра зазначалося, що на травень 2011 року заплановано ходові випробовування «Запоріжжя», проте для того, щоб корабель зміг вийти у море, на відновлення його технічної готовності необхідно ще близько 14 млн. грн.

Ремонтні роботи на ПЧ «Запоріжжя» виконано на 85-90%, повідомив журналістам у Севастополі тимчасово виконуючий обов`язки начальника 13-го судоремонтного заводу Чорноморського флоту РФ, головний інженер підприємства капітан 3-го рангу Олександр БАКЛАНОВ.

Тому, сказав він, є повна впевненість, що завод та інші ремонтні підприємства виконають всі заплановані заходи щодо підготовки корабля до проведення в грудні швартових випробувань.

За інформацією офіцера, на даний момент підприємством спільно з ЦКБ «Чорноморець» на «Запоріжжі» проведено ряд робіт. «Це частина робіт докового ремонту, частина робіт щодо корпусних конструкцій, на системах і механізмах, обслуговуючих системах і системах життєзабезпечення і бойових системах підводного човна», - сказав О.БАКЛАНОВ.