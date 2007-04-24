Янукович буде переконувати Росію, що вона нічого не втратить

Без участі Казахстану в проекті “Одеса-Броди” у нафтопроводу немає перспектив. Таку думку прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив у інтерв`ю польській газеті “Дзенник” під час свого недавнього візиту до Польщі, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів.

“Без Казахстану у проекту нафтопроводу «Одеса-Броди” немає ніяких перспектив”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

“Проблема полягає у тому, що йдеться не тільки про Казахстан (про згоду на участь в проекті – УНІАН). Потрібно домовитися також з учасниками інших таких проектів, зокрема з Росією. Якщо вдасться досягти такого порозуміння і буде політична воля, рішення буде ухвалено”, - сказав прем`єр України.

Росії, на думку В.ЯНУКОВИЧА, потрібно пояснити, що вона нічого не втратить, а стане учасником проекту, і нафтопроводом «Одеса-Броди-Гданськ» піде російська нафта, отже, присутність Росії на західних ринках збільшиться.

Російська участь в проекті, вважає В.ЯНУКОВИЧ, не повинна обов`язково означати повної залежності від неї. “Будуть ще й інші постачальники. Зрештою, залежність буде двосторонньою - росіяни шляхом своєї участі будуть також залежні від нас. Ми вважаємо, що економічні питання візьмуть верх над політичними”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна є могутнім експортером енергетичної сировини, відзначивши, що “сьогодні кожна держава відстоює свої інтереси, тому хоче зменшення залежності. З іншого боку, інші країни намагаються зберегти свій вплив. Але не слід переходити певних меж”.

Як повідомляв УНІАН, Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ 29 березня на зустрічі з Президентом Польщі Лехом КАЧИНЬСЬКИМ наголосив, що Казахстан зацікавлений в нафтопроводі Одеса-Броди-Гданськ і запропонував включити до проекту Росію.

Крім того, Азербайджан пов`язує свою участь в проекті "Одеса-Броди-Плоцьк" з наданням йому можливості придбання частки в нафтопереробному комплексі України.

У травні цього року на енергетичному саміті в Польщі президенти України, Польщі, Азербайджану, Грузії і Казахстану обговорюватимуть питання щодо реалізації ряду енергетичних проектів, включаючи нафтопровід «Одеса – Броди».

Довідка УНІАН. Україна завершила будівництво 674-кілометрового нафтопроводу "Одеса-Броди" в 2002 році, який дозволяє прокачувати близько 14 млн. тонн нафти у напрямку західного кордону України.

Спочатку проект припускав прокачування каспійської нафти європейським споживачам, проте до 2004 року нафтопровід простоював, оскільки Україна не могла знайти постачальників нафти.

У середині 2004 року "Укртранснафта" і ТНК-ВР підписали угоду строком на три роки про реверсне використання маршруту, який допускає щорічне прокачування близько 9 млн. тонн нафти у напрямку морського нафтового терміналу "Південний" в районі чорноморського порту Одеси.

Кабінет Міністрів доручив Міністерству палива і енергетики, Міністерству економіки разом з НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Укртранснафта" до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір з добудови нафтопроводу "Одеса-Броди" до Плоцька.

Польща в 2006 році разом з Україною проводили до Баку і Астані презентацію маршруту "Одеса-Броди-Плоцьк".

Наприкінці лютого 2007 року Казахстан і Польща домовилися про створення робочої групи для підготовки пропозицій щодо варіантів транспортування казахстанської нафти нафтопроводом "Одеса-Броди-Плоцьк".