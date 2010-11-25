55 працівників Львівської митниці вигнали за участь у кримінальних схемах

Державна митна служба звільнила 55 працівників Львівської митниці за участь у кримінальних схемах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужбі, зазначивши, що рішення про звільнення були прийняті за результатами перевірки.

Так, Держмитслужба встановила ряд порушень вимог законодавства та службових обов’язків з боку посадових осіб Львівської митниці, пов’язаних з ввезенням на митну територію України товарів з уникненням від оподаткування.

Комісією проведено звірку з польськими митними органами даних щодо в’їзду в Україну з території Польщі транспортних засобів з товарами. Отримані результати дозволили виявити численні схеми контрабандного переміщення товарів через митний кордон України.

Встановлено, що з початку листопада поточного року посадові особи згідно з розподілом обов’язків здійснюють митний контроль в пунктах пропуску на смугах «червоного коридору» та мають можливість переглядати повідомлення Митної служби Польщі стосовно транспортних засобів з товарами, щодо яких польською стороною проведено митне оформлення при виїзді з Польщі в Україну. Однак, незважаючи на неприбуття ряду транспортних засобів, які відповідно до повідомлень польської сторони повинні були прибути для митного контролю на пункт пропуску, жодного разу окремі посадові особи не вжили заходів з метою з’ясування причин цього. Окремі транспортні засоби, що за інформацією польської сторони переміщувались з товарами, за результатами митного контролю в пункті пропуску в Україні значаться як «порожні».

Причинами та умовами такого незаконного переміщення товарів через митний кордон України стало неналежне та несумлінне виконання службових обов’язків посадовими особами митних постів «Рава-Руська», «Мостиська», «Краковець», Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, неналежна взаємодія Львівської митниці з підрозділами Держприкордонслужби України, іншими правоохоронними органами, а також з суміжними підрозділами Митної служби Республіки Польща. Це призвело до систематичних порушень вимог Митного кодексу України в частині пропуску на митну територію України товарів і транспортних засобів без проведення митного контролю, та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, що сприяло реалізації протиправних схем ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Відтак наказом Держмитслужби 55 посадових осіб Львівської митниці звільнено з митних органів, 14 – понижені у спеціальному званні, 3 – попереджено про неповну службову відповідність, 15 – оголошено догану.

Держмитслужба звернеться до Генеральної прокуратури України та передасть результати перевірки для прийняття рішень в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України.