Індекс Dow Jones вперше перевищив 13000

Індекс Dow Jones на початку торгів 25 квітня вперше перевищив 13000 пунктів. За даними Google Finance, досягнувши приблизно о 9.30 за нью-йоркським часом відмітки в 13036,99 пункту, він почав знижуватися і впав нижче 13 тисяч в 10.08. Разом з Dow Jones, повідомляє Marketwatch, піднялися S&P 500 і Nasdaq.

На день раніше, 24 квітня, індекс закрився на позначці в 12953,94 пункта. Попереднього рекордного значення в 12961,98 він досяг 20 квітня.

Причиною зростання одного з основних біржових індексів Сполучених Штатів стали позитивні макроекономічні дані, зазначає CNN Money. Уряд країни оприлюднив звіт про кількість замовлень товарів тривалого користування, де наголошувалося, що замість прогнозованих 2,5 відсотків зростання цей показник збільшився на 3,4 відсотка.

Вплинула на настрої інвесторів і фінансова звітність компаній. Зокрема, вище очікуваної виявилася виручка корпорації Boeing, що входить до Dow Jones. Допомогла зростанню індексу і компанія Alcoa, чиї акції зросли на 6,5 відсотків після заяви про намір розібратися з своїм пакувальним і споживчим бізнесами.

Індекс Dow Jones є найвідомішим фондовим індексом в світі і складається з акцій 30 компаній, що торгуються на Нью-йоркській фондовій біржі. Всього зростання 25 квітня підтримали 24 з 30 компонентів індексу.

Лента.ру