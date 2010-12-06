Відпущено під заставу начальника Севастопольського морпорту

Один із районних судів міста Севастополя сьогодні відпустив під заставу у 50 тис. грн начальника державного підприємства «Севастопольський морський торговий порт», раніше затриманого за підозрою в отриманні хабара.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада співробітники правоохоронних органів заарештували начальника державного підприємства «Севастопольський морський торговий порт» за підозрою в отриманні хабара.

Прокуратура пропонувала обрати йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.