Відпущено під заставу начальника Севастопольського морпорту
22:17, 06 грудня 2010Суспільство
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Повідомляє УМВС
Один із районних судів міста Севастополя сьогодні відпустив під заставу у 50 тис. грн начальника державного підприємства «Севастопольський морський торговий порт», раніше затриманого за підозрою в отриманні хабара.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі.
Як повідомляв УНІАН, 27 листопада співробітники правоохоронних органів заарештували начальника державного підприємства «Севастопольський морський торговий порт» за підозрою в отриманні хабара.
Прокуратура пропонувала обрати йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
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