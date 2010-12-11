Найнижчий рівень смертності зафіксовано в Києві

Рівень смертності в Україні порівняно з 2009 роком не змінився і становив на 1 жовтня 15,3 померлих на тисячу населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. за даними департаменту сімейної та гендерної політики міністерства, найвищий рівень смертності зафіксовано у Чернігівській області (19,8%), а найнижчий – у Києві (10,4%).

У регіонах України у січні – вересні цього року спостерігалася значна диференціація у показниках рівня народжуваності: від 8,8 народжених на тисячу жителів у Сумській області до 15% - у Рівненській.

Низький рівень народжуваності зафіксовано також у Луганській, Чернігівській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Черкаській областях (до 9,9%), високий – у Волинській та Закарпатській областях (понад 12,8%).

Середній показник по Україні – 10,9% народжених на 1000 жителів.