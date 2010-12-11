Янукович: ефект від скорочення держапарату буде відчутний з 2012 р.

Ефект від скорочення державного апарату буде відчутний з 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав учора в Москві після завершення Ради глав держав країн СНД.

Він наголосив, що всі звільнені державні службовці в 2011 році отримають відповідні компенсації відповідно до чинного законодавства.

«Ми порахували, що якщо взяти за 100% ті кошти, які ми зекономимо, то з цих коштів тільки 10% у 2011 році буде отримано додатково», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ефект від скорочення чисельності державних службовців буде лише у 2012 році. І потім кожен рік ми будемо мати дуже серйозну економію», - наголосив глава держави.

Він нагадав, що наступним кроком адмінреформи буде оптимізація чисельності місцевих органів влади.

«Наступні кроки – це система самоврядування. Ми будемо працювати у цьому напряму, оскільки за останні п’ять років чисельність апарату у різного роду радах збільшилась удвічі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ та додав, що також зросла кількість чиновників у районних та обласних адміністраціях.

Він підкреслив, що буде продовжена оптимізація системи держуправління та прибирання дублюючий функцій. Глава держави зауважив, що це дозволить підвищити ефективність виконавчої влади.