До Ворохти прибув перший поїзд з Донецька
На вокзалі відбулась урочиста зустріч
Сьогодні зранку у Ворохту Івано-Франківської області прибув перший потяг із Донецька.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.
На вокзалі у селищі Ворохта Яремчанської міської ради відбулася урочиста зустріч потяга за участю представників місцевої влади.
На Прикарпаття першим потягом прибули офіційні делегації з Донецької та Дніпропетровської областей у рамках культурно-просвітницького проекту «Схід-Захід». Гості прибули до Ворохти на запрошення голови Івано-Франківської ОДА Михайла ВИШИВАНЮКА потягом №551/552 спецсполученням “Донецьк – Дніпропетровськ – Ворохта”. Вони перебуватимуть на Прикарпатті чотири дні.
У програмі перебування - екскурсія до Яремче, зокрема, до Національного природного парку і Візит-центру, відвідування гірськолижного курорту Буковель, знайомство з музеями мистецької Коломиї, відвідання Манявського скиту, огляд музеїв Івано-Франківська.
Окрім представників влади і підприємців, шахтарів, металургів гостями Прикарпаття є й відомі мистецькі колективи Донеччини та Дніпропетровщини
Відтепер пасажири зі східних областей зможуть приїхати на Прикарпаття без пересадок і за коротший час.