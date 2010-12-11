13-річна дівчинка загинула, впавши з мосту

Учора о 15.50 у с. Червона Слобода Білогірського району (Крим) під час переходу по мосту через необережність впала у річку дівчинка 1997 р.н.

Як повідомляє прес-служба МНС, о 21.00 тіло загиблої було піднято на беріг. До пошуків було залучено підрозділи МНС України у кількості 31 чоловіка і 4 одиниць техніки. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в АРК.