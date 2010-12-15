Україна пропонує ЄС ввести спільний прикордонний контроль

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запропонував Європейському Союзу до 2012 року ввести спільний прикордонний контроль для полегшення доступу футбольних уболівальників на матчі фінальної частини чемпіонату Європи.

В оприлюдненому сьогодні інтерв`ю Інтернет-виданню EurActiv міністр сказав, що зробив цю пропозицію під час міністерського засідання к рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство» 13 грудня в Брюсселі.

«Одна з наших пропозицій була використовувати саміт «Східного партнерства» (другий саміт «Східного партнерства» має відбутися у травні 2011 року в Будапешті – УНІАН) як відправну точку для введення спільного прикордонного контролю між Україною і країнами - членами ЄС на наших західних кордонах до 2012 року», - сказав міністр.

Він відзначив, що Україна хотіла б спростити перетин кордону і одночасно продемонструвати, що спільний контроль може бути ефективним.

«(Ми хочемо – УНІАН) продемонструвати, що спільний контроль може бути і ефективними воротами, в яких зупинятимуться люди з кримінальною поведінкою, потенційні мігранти або терористичні ризики, і, водночас, економити більше часу і робити це (перетин кордону – УНІАН) більш комфортним», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому, за його словами, введення такого спільного контролю дасть можливість людям реально оцінити і зрозуміти, що дає їм «Східне партнерство».

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня міністри закордонних справ країн - членів ЄС і країн - учасниць «Східного партнерства» обговорили перспективи подальшого розвитку цієї ініціативи ЄС.

Ініціатива «Східне партнерство» була започаткована у травні 2009 року на саміті у Празі. Вона передбачає співпрацю ЄС з країнами - східними сусідами ЄС. Учасниками програми, окрім країн - членів ЄС, є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна.