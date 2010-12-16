Україна хоче мати зони вільної торгівлі і з ЄС, і з Росією

Україна зацікавлена у створенні зон вільної торгівлі і з ЄС, і з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв`ю Інтернет-виданню EurActiv.

«Ми зацікавлені в тому, щоб мати наскільки можливо більш вільні ринки на наших східних і західних кордонах, якщо можливо», - сказав він.

Міністр зазначив, що Україна веде переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС і одночасно обговорює можливість створення таких правил торгівлі з державами, що формують Митний союз - Росією, Білоруссю і Казахстаном, які не перешкодили б українській євроінтеграції, а й дозволили вільно торгувати з цими країнами.

«Я вважаю, це було б в інтересах усіх сторін у цьому трикутнику», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він вважає, що правила, які застосовуються в рамках зон вільної торгівлі, мали б базуватися на правилах Світової організації торгівлі (СОТ).

«Тоді, в основному, ми не бачимо серйозних перешкод, особливо якщо Росія також включить у процес енергетику, оскільки, якщо вільна торгівля є обмеженою тільки певною кількістю товарів і послуг, у такому випадку буде вкрай складно узгодити збалансований пакет», - сказав український міністр.

Він зазначив, що Україні залишається оптимістичною в переговорах, хоча і розуміє, що переговори про вільну торгівлю є дуже технічними, і іноді можуть бути дуже чутливими.

К.ГРИЩЕНКО також додав, що Україна була б зацікавлена і у вільній торгівлі з Туреччиною, переговори з якою щодо цього питання тільки розпочинаються.