Прес-конференція "Участь України у гуманітарній співпраці на просторі СНД"

20 грудня о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства УНІАН відбудеться прес-конференція на тему "Участь України у гуманітарній співпраці на просторі СНД. Видання підручника української мови для країн Співдружності".

У прес-конференції візьмуть участь:

голова правління Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав СНД, член Ради з гуманітарної співпраці держав СНД, Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджанської Республіки у Російській Федерації Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛИ,

співголова правління МФГС, спеціальний представник Президента РФ з міжнародної культурної співпраці Михайло ШВИДКОЙ,

виконавчий директор МФГС, Надзвичайний і Повноважний посол Армен СМБАТЯН.

Очікується, що участь у прес-конференції також візьмуть міністр культури України Михайло КУЛИНЯК і міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК.

Учасники прес-конференції планують розповісти про підсумки міждержавних консультацій із проведення у Києві VI Форуму творчої і наукової інтелігенції СНД, обговорити плани з розширення участі України у гуманітарній співпраці на просторі Співдружності, зокрема, можливість приєднання до діяльності Ради з гуманітарної співпраці і Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасників СНД.

Крім того, на прес-конференції буде представлений підручник "Українська мова для країн СНД", виданий за підтримки МФГС.

Прес-конференція відбудеться за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 4.