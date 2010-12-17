Хорватія відмовилася від Газпрому

Країни Євросоюзу почали вдаватися до радикальних заходів із заміни російського газу альтернативним, пише "Коммерсант". Першою відмовилася від контракту з "Газпромом" хорватська INA. З 1 січня 2011 року єдиним імпортером газу до Хорватії стане італійська ENI. В умовах конкуренції, що загострилася на газовому ринку, цей приклад можуть наслідувати й інші країни ЄС.

Учора хорватська INA Group повідомила, що її дочірня Prirodni plin підписала контракт на закупівлю газу з ENI. "За підсумками тендеру, метою якого було вибрати високонадійного постачальника з найсприятливішими умовами щодо ціни, було обрано пропозицію ENI - вона поставить з 1 січня 2011 року впродовж трьох років по 750 млн. кубометрів щорічно", - заявив президент правління INA.

У прес-службі компанії "Ъ" підтвердили, що довгостроковий контракт з "Газпромом" закінчується 31 грудня, а з 1 січня єдиним постачальником буде ENI. Таким чином, вважають в INA, компанія досягла "більшої гнучкості в кількості і цінових параметрах газу", зберігши можливість імпорту двома маршрутами - із Словенії і з сполученого Угорсько-хорватського газопроводу, запуск якого намічений на найближчий час. Хорватія споживає близько 3 млрд кубометрів газу в рік і забезпечує більше 60% попиту за рахунок власного видобутку.

"Газпром експорт" взяв участь у тендері INA. "Офіційних результатів тендеру в Хорватії ми не отримали, рішення партнерів не коментуємо", - пояснили в компанії.

"Газпром" вважає за краще укладати з клієнтами довгострокові контракти, по яких ціни іноді виявляються вищими, ніж ринкові. Саме довгостроковий контракт діяв і з Хорватією, зазначає Лента.ру. Російські експерти вважають, що саме такі контракти вигідні споживачам: перехід на короткострокові контракти, хай і дешевші, несуть значно більше ризиків для споживачів в довгостроковій перспективі.