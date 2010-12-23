Готові перші три із 100 маршрутів історичною Волинню

На Рівненщині розроблено і презентовано перші три туристичні маршрути із запланованих ста, які розповідатимуть про історію, життя та побут історичної Волині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Олексій ГУБАНОВ.

За його словами, перші три туристичні маршрути розроблені в Національному університеті «Острозька академія», а починатимуться вони з етнопарку «Волинський майдан», який невдовзі з’явиться поблизу Рівного.

Туристична складова, за словами О.ГУБАНОВА, є важливою частиною концепції сталого розвитку регіону «Західна брама», розробленої з ініціативи облдержадміністрації. Вже цього року в області стартували її проекти, які мають вивести Рівненщину з числа депресивних і дотаційних регіонів.

Крім того, на думку О.ГУБАНОВА, Рівненщина підтвердила статус центру сучасних освітніх технологій, провівши першу Всеукраїнську відеоконференцію. Вона вже переросла в міжнародну та стане традиційною, оскільки профільне міністерство схвалило новаторський формат обговорення, запропонований Рівненщиною.

Однак центральною подією в культурному житті області, вважають її керівники, має стати відзначення наступного року 450-річчя Пересопницького Євангелія.