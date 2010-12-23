Німецьким бізнесменам дуже важко отримати довгострокову українську візу

Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччини в Донецьку Клаус ЦИЛЛІКЕНС висловлює занепокоєння тим, що німецьким бізнесменам дуже важко отримати довгострокову візу на в`їзд до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистому прийомі, влаштованому головою Донецької облдержадміністрації Анатолієм БЛИЗНЮКОМ з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

«Якщо німецький бізнесмен хоче отримати довгострокову візу - це дуже-дуже важко. А якщо бізнесмен хоче приїхати до України з дружиною, то це майже неможливо», - сказав Генконсул ФРН.

Він зазначив, що Генконсульство ФРН працює в Донецьку більше року і «з оптимізмом дивиться на зміцнення економічних зв`язків між Німеччиною і Україною та Донецькою областю».

«Але треба щось зробити, щоб бізнесменам було легше приїжджати до України. Бізнес - багато в чому особиста справа, але йому заважають візові проблеми», - зазначив Генконсул, поскаржившись, що « ми поки не бачимо, чи буде для цього змінено українське законодавство».

К.ЦИЛЛІКЕНС зазначив, що німецький бізнес міг би ще активніше допомагати Україні у підготовці до Євро-2012. «Це великий шанс для України показати себе всій Європі. Скористайтеся ним», - закликав Генконсул.

У відповідь А.БЛИЗНЮК визнав, що не знав, що візова проблема стоїть перед німецькими бізнесменами настільки гостро. Він висловив готовність сприяти, щоб вона була якомога швидше вирішена.

«Я направлю до Міністерства закордонних справ лист з пропозицією, щоб у законодавчому плані візові проблеми ми могли підкоригувати або взагалі скасувати», - запевнив голова Донецької облдержадміністрації.