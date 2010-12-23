Лозінський намагається довести суду, що вбитий Олійник був наркоманом

Сьогодні під час першого засідання по суті у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника станом на 14.00 Дніпровський районний суд Києва ще не перейшов до заслуховування обвинувального висновку, оскільки адвокат екс-депутата подав ряд клопотань.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, адвокат Віктор ГРИЦЮК просив суд призначити експертизу тканин померлого В.Олійника, які знаходяться у розпорядженні судмедекспертів, на наявність або відсутність наркотичних речовин, оскільки, за показами свідків, покійний вживав наркотики, у тому числі напередодні дня смерті.

У контексті цього клопотання підсудний екс-прокурор Голованівського району Кіровоградщини Євген ГОРБЕНКО звернувся до суду з проханням провести ексгумацію тіла В.Олійника, оскільки невідомо, які саме частини тканин В.Олійника є у розпорядженні експертів.

Також адвокат просив суд доручити провести моніторинг мобільного телефона підсудного Василя ПЕРЕПЕЛИЦІ для встановлення його місцезнаходження з вечора 16 червня 2008 року до ранку 17 червня того ж року.

Разом з тим, захисник В.ЛОЗІНСЬКОГО клопотав про призначення експертизи мастила набоїв і коробки з-під них, знайдених у покійного вдома, з мастилом набою і пістолета ТТ, знайдених при ньому на місці події.

Адвокат також просив залучити до матеріалів справи відеозапис інтерв’ю з матір’ю В.Олійника, у якому вона розповідала про наявність у свого сина зброї, а також вказувала на те, що він неодноразово чинив протиправні дії по відношенню до неї.

Головуюча суддя Неллі ЛАСТОВКА поінформувала учасників процесу про те, що до суду надійшло два клопотання адвоката Володимира КЛИМЕНКА, у яких він просить дати дозвіл на представлення інтересів у суді матері покійного і звертається від її імені з цивільним позовом до підсудних щодо відшкодування потерпілій моральної шкоди з боку підсудних.

Розглянувши у нарадчій кімнаті клопотання адвоката В.ЛОЗІНСЬКОГО, суд дійшов висновку, що вони є передчасними і не підлягають задоволенню.

Також суд відхилив клопотання В.КЛИМЕНКА, оскільки рішення по них уже було винесено не на його користь під час попереднього розгляду справи.

Після цього суд пішов до нарадчої кімнати, щоб розглянути клопотання В.ЛОЗІНСЬКОГО, у якому він просить витребувати з дозвільної системи МВС України інформацію про наявність у нього зареєстрованої на його ім’я гладкоствольної мисливської рушниці, придбаної у 1996 році, оскільки у матеріалах справи, за словами В.ЛОЗІНСЬКОГО, містяться дані про те, що він 9 років тому придбав за підробними документами мисливську зброю, що, на його переконання, не відповідає дійсності.

Дніпровський районний суд Києва розглядає справу В.ЛОЗІНСЬКОГО у складі двох суддів і трьох народних засідателів.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи.