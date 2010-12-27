Азаров про кредит МВФ: тепер можна і вальс-гопака станцювати

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції для центральних і регіональних засобів масової інформації коментував чинники стабільності національної валюти і в цьому контексті пригадав свій брифінг у суботу, 25 грудня, під час якого кореспондент УНІАН запитав, чи надійшли кошти чергового траншу кредиту МВФ до України.

"Я навіть не знаю, і мене це не дуже цікавить, між іншим. Чесне слово кажу, не знаю, і мене це не дуже цікавить. У нас цілком надійна фінансова ситуація, - сказав тоді М.АЗАРОВ, втім, додавши: - Приїду зараз (у Кабмін – УНІАН) і поцікавлюся. Вони мають надійти. Але якщо вони не надійшли, теж нічого страшного не немає. Цілішими гроші будуть, до речі».

«Я спочатку хотів серйозно відповісти, а потім пригадав і подумав, що я навіть не поцікавився, прийшли гроші чи ні. Ще секунда роздумів - і мені захотілося, чесне слово, пританцьовувати, вальс-гопака станцювати. Я, правда, цього не зробив, тому що журналісти подумали б, що прем`єр збожеволів. Після тієї безнадьоги, яку ми мали в березні, дозволити собі не думати про те, прийшли гроші чи ні… дійсно, можна в танок пуститися», - пояснив сьогодні М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня ц.р. ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. доларів США.