Прикордонники затримали російське судно

Тактичною групою катерів Морської охорони Донецького прикордонного загону затримано промисловий моторний бот «Ліра», прапор Російської Федерації, порт прописки Таганрог.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, прикордонники зі співробітниками рибінспекції зупинили судно в акваторії Азовського моря, на його борту були виявленні незаконно відловлена риба: пеленгас, судак, камбала, тарань, а також засоби незаконного лову – два донні трали. Наразі затриманий плавзасіб з 5 членами екіпажу конвоюється до морського порту Маріуполя.