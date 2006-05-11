Прикордонники затримали російське судно
12:15, 11 травня 2006Суспільство
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Плавзасіб конвоюється до морського порту Маріуполя
Тактичною групою катерів Морської охорони Донецького прикордонного загону затримано промисловий моторний бот «Ліра», прапор Російської Федерації, порт прописки Таганрог.
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, прикордонники зі співробітниками рибінспекції зупинили судно в акваторії Азовського моря, на його борту були виявленні незаконно відловлена риба: пеленгас, судак, камбала, тарань, а також засоби незаконного лову – два донні трали. Наразі затриманий плавзасіб з 5 членами екіпажу конвоюється до морського порту Маріуполя.
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