Майже рік у морі: найпотужніший авіаносець США повертається додому

Авіаносець USS Gerald R. Ford завершує рекордну операцію та повертається в Атлантику.

Авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), найбільший і найновіший атомний авіаносець американського флоту, вийшов в Атлантичний океан після проходження Гібралтарської протоки і прямує в бік США.

Згідно з даними Forbes, судно може прибути на військово-морську базу Норфолк у штаті Вірджинія до кінця місяця.

Авіаносець перебував у морі 316 днів, що робить цю місію однією з найтриваліших в історії ВМС США для атомного корабля такого класу, пише видання.

Для порівняння, більш тривале безперервне перебування в морі (332 дні) фіксувалося лише у USS Midway під час війни у В'єтнамі.

Як зазначається в матеріалі, USS Gerald R. Ford покинув Норфолк 24 червня 2025 року і з того часу діяв у кількох оперативних зонах – від Північної Атлантики та Північного моря до Середземного моря.

Спочатку місія вважалася плановою, проте восени 2025 року характер операцій змінився після розпоряджень Пентагону. Зокрема, судно було направлено до Карибського регіону в рамках операцій з боротьби з наркотрафіком, а потім – до Середземного моря та району Червоного моря.

У публікації наводиться заява представників керівництва ВМС США. Офіцер ВМС США у відставці Хунг Као заявив під час візиту на корабель:

"Наші ВМС США та Корпус морської піхоти США продемонстрували як союзникам, так і супротивникам стійкість і мужність, які відрізняли Сполучені Штати протягом 250 років", – додав виконувач обов’язків міністра.

"Я неймовірно пишаюся тим, що можу назвати цих чоловіків і жінок своїми колегами. Вони дбали про нас – тепер наша черга дбати про них. Ура! Semper Fi!"

Після такого тривалого походу корабель, ймовірно, не буде знову задіяний у повноцінній місії до кінця 2027 року або початку 2028-го.

За даними джерел, авіаносець потребує стандартного післяпохідного обслуговування, а також модернізації, пов'язаної з інтеграцією винищувачів F-35C.

Також повідомляється про технічні інциденти під час експлуатації, включаючи пожежу на борту, що додатково збільшує обсяг необхідних ремонтних робіт.

Що відомо про цей корабель

Раніше повідомлялося, що флагманський корабель ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN–78) є найбільшим і найсучаснішим у технологічному плані військовим кораблем у світі. Він є одним із найскладніших видів озброєння сучасної війни. Корабель брав безпосередню участь в операціях США в Ірані.

Наприкінці лютого американський авіаносець USS Gerald R. Ford попрямував на Близький Схід, однак тривале перебування в морі далося екіпажу нелегко. Моряки та їхні сім'ї зіткнулися з пропущеними важливими подіями та зростаючою втомою через можливе 11-місячне розгортання.

