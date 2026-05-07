Дивовижні птахи повертаються до бразильського лісу після 200-річної відсутності

Успішне вилуплення двох пташенят знаменує собою перше задокументоване повернення цього виду до біому та є важливою віхою у збереженні прибережних лісів Бразилії.

Вперше за 200 років в Атлантичному лісі в Бразилії розмножуються червоно-зелені ара (Ara chloropterus), переливаючись багряними та смарагдовими барвами.

Успішне вилуплення двох пташенят знаменує собою перше задокументоване повернення цього виду в біом і є важливою віхою у збереженні прибережних лісів Бразилії.

Відзначається, що червоно-зелений ара колись був широко поширений у Бразилії, але вирубка лісів і незаконний вилов для торгівлі домашніми тваринами призвели до його зникнення вздовж усього бразильського узбережжя. У 2022 році Бразильський інститут навколишнього середовища та відновлюваних природних ресурсів (Ibama) запустив програму реінтродукції.

Відео дня

Через два роки 35 птахів, що утримувалися в неволі, були чіповані, поміщені на карантин і реабілітовані в спеціалізованих розплідниках, де вони навчилися спілкуватися з іншими ара та адаптуватися до життя в дикій природі. Потім їх випустили на велику територію відновленого лісу на півдні штату Баїя, де були встановлені штучні годівниці та гніздові ящики.

Щоб уникнути стресу для птахів, за місцями гніздування велося дистанційне спостереження. Потім у квітні з одного з ящиків висунули голови два пташенята.

"Це був дуже особливий момент", - розповіла координаторка проєкту Лігія Ілг.

На той час, коли вона відвідала це місце, пташенята вже покинули гніздо, щоб дослідити околиці:

"Бачити, як пташенята добре літають, отримують корм від батьків і починають самостійно добувати їжу, було неймовірно зворушливо".

Важливо, що ця історія - подвійний успіх, оскільки вона також показує, що ара, які утримуються в неволі, можна успішно повернути в дику природу. У цьому випадку дорослі особини були повернуті з приватних будинків та з місць незаконної конфіскації диких тварин. Деякі з них перебували в неволі понад 25 років.

"Ідея про те, що дикі ара, які утримуються в неволі, віддають перевагу людському товариству, - це міф", - пояснила Ілг.

Отримавши шанс і свободу, вони все ще можуть відіграти важливу роль у збереженні своїх природних екосистем.

Новини про птахів

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузловські лимани", зняли на відео унікального птаха - бугая, голос якого дуже схожий на рев бика.

Влітку ці птахи влаштовують гнізда в густих заростях очерету, а коли полюють на жаб, рибу тощо, настільки маскуються в очереті, що майже неможливо їх відрізнити від навколишнього середовища.

Вас також можуть зацікавити новини: